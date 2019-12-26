Захарова о давлении на журналистов Sputnik в Таллине: «Настоящая травля»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала давление на представителей СМИ, в том числе агентства «Sputnik Эстония», неприемлемым и противоречащим европейским ценностям, а также нормам международного права. Кроме того, дипломат для выступления на своем еженедельном брифинге надела желтый стеганый жилет с логотипом Sputnik в знак поддержки сотрудников отделения агентства в Таллине.

«Мы сегодня нарушим новогоднюю традицию по совсем непраздничному поводу. Мы решили поддержать инициативу Кирилла Вышинского о запуске медиареакции на абсолютно недопустимое поведение эстонских властей в отношении средств массовой информации, в частности, Sputnik», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что любые формы запугивания и давления на журналистов, которые не нарушают ни законы страны пребывания, ни профессиональную этику, неприемлемы.

Она подчеркнула, что в защиту эстонского Sputnik выступили и международные организации, и профильные структуры.

«Если государство считает себя приверженным тем самым европейским ценностям, но и ценностям, зафиксированным в большом количестве международно-правовых документов Совета Европы, ОБСЕ и многих других, оно должно им следовать, — подчеркнула дипломат. — Эта травля, которая сейчас ведется в отношении уже не только организаций, а конкретно каждого сотрудника, который ходит на работу, недопустима», — заключила она.

Пришедшие на брифинг в здании МИД РФ журналисты могли также получить жилеты с эмблемой Sputnik при входе в конференц-зал.

Ранее исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский запустил акцию #СпутникСила, символами которой стали окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой написано Got You Covered! («Можете на нас положиться» — перевод с англ.), и желтая жилетка. Бывший руководитель «РИА Новости Украина» Вышинский с мая 2018 года находился в украинском СИЗО по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Журналист вернулся в Россию в рамках обмена между Украиной и Россией заключенными и задержанными. Однако уголовное дело о госизмене против него в Киеве не закрыто — он был освобожден под поручительство и должен вернуться в суд Незалежной по первому требованию.

Флешмоб в поддержку Sputnik ранее поддержали член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, политолог Армен Гаспарян, глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Более того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что власти Эстонии изменят свою политику в отношении журналистов, в противном случае, по ее словам, Москва будет намерена принять жесткие меры.

Журналисты Sputnik Эстония получили от местной полиции официальные послания «с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел», если они до конца 2019 года не расторгнут трудовые контракты с организацией. Такое решение власти страны объяснили введенными в 2014 году Евросоюзом антироссийскими санкциями после событий на Украине.