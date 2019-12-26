Женатый педофил три дня насиловал школьницу в Москве

Шокирующая история произошла в Москве. 47-летний мужчина в течение трех суток насиловал 12-летнюю девочку в съемной квартире на улице Юных Ленинцев. Все это время дочь разыскивали родители.

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Как стало известно 5-tv.ru, школьница познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Она рассказала своему собеседнику о ссоре с семьей, и он предложил скрыться в его жилище. Когда несовершеннолетняя приехала к мужчине домой, он совершил в ее отношении действия сексуального характера.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 132 УК РФ «Насильственные действия в отношении несовершеннолетних». По обвинению в преступлении арестован организатор тематических молодежных игр Игорь Толстошеин.

Как стало известно KP.RU, подозреваемый женат и воспитывает двоих детей. В его телефоне полицейские обнаружили переписки с сотнями несовершеннолетних девочек. Выяснилось, что однажды он уже изнасиловал одну из них. После нескольких недель переписки обвиняемый приехал к ней в гости в город Гродно в Белоруссии и совершил насильственный половой акт. По предварительным данным, несовершеннолетняя брала за интим деньги.

Расследование по делу продолжается. Его ведет ГСУ СК РФ по Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфе суд озвучил приговор для троих экс-полицейских, обвинявшихся в изнасиловании 23-летней дознавательницы.