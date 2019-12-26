Автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, попал в серьезное ДТП

Маршрутный автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся на 356-м км ФАД М-4 в Становлянском районе Липецкой области. В салоне в момент аварии находились 18 человек.

Есть ли среди них пострадавшие — неизвестно.

Информация уточняется.