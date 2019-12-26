Автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, попал в серьезное ДТП

Маршрутный автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся на 356-м км ФАД М-4 в Становлянском районе Липецкой области. В салоне в момент аварии находились 18 человек.
Есть ли среди них пострадавшие — неизвестно.
Информация уточняется.
Сегодня, 19:29 | Нюра Незванова Происшествия Срочная новость 17
Авария произошла на 356-м км ФАД М-4 в Становлянском районе Липецкой области.
Маршрутный автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси, опрокинулся на 356-м км ФАД М-4 в Становлянском районе Липецкой области. В салоне в момент аварии находились 18 человек.
Есть ли среди них пострадавшие — неизвестно.
Информация уточняется.
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