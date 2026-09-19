За Ларису Долину взялись приставы: с певицы взыскивают штраф

Приставы взыскивают с Ларисы Долиной 4,5 тысячи рублей штрафа за нарушение ПДД

Судебные приставы взыскивают с народной артистки России Ларисы Долиной штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомился 5-tv.ru. Согласно документам, исполнительное производство возбудили 17 сентября 2026 года по акту Московской административной дорожной инспекции. Предположительно, штраф выписан за парковку или остановку в зоне действия запрещающих знаков.

Ранее у певицы уже были аналогичные производства. В июле с Долиной взыскивали штраф, назначенный Госавтоинспекцией, в размере 750 рублей. Певица этот долг впоследствии погасила. Затем 27 июля появилось новое производство на такую же сумму — этот штраф артистка также оплатила в конце месяца. После этого неоконченных исполнительных производств за Ларисой Александровной не значилось.

Помимо дорожных штрафов, Долина продолжает фигурировать в разбирательствах, связанных с мошенничеством вокруг ее квартиры. В 2024 году она под влиянием телефонных аферистов продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и перевела деньги на «безопасные счета». Общий ущерб с учетом личных сбережений превысил 317 миллионов.

Суд признал сделку недействительной, но покупательница недвижимости Полина Лурье обжаловала решение. В декабре 2025 года Верховный суд оставил квартиру за Лурье, а Мосгорсуд обязал Долину выселиться. В сентябре 2026 года Лефортовский суд взыскал с двух осужденных мошенников 114 миллионов рублей в пользу певицы, однако сама Долина заявила, что эти деньги вряд ли удастся получить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 и 20 сентября Госавтоинспекция проведет тотальные рейды на российских дорогах. Основная цель — выявление нетрезвых водителей. Усиленная работа ожидается в Пензенской, Ивановской, Кировской и других областях.

В ведомстве напомнили, что пьяный за рулем угрожает жизням пассажиров и других участников движения. За такое нарушение грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф 45 тысяч рублей. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

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