Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о планах главы государства Владимира Путина на новогоднюю ночь пока преждевременно.

«Пока еще рано обсуждать, еще работать и работать до Нового года», — сказал представитель Кремля.

Что касается первых мероприятий в 2020 году, то, по словам Дмитрия Пескова, о них будет сообщено дополнительно.

«Это мы сообщим своевременно. Это я пока не могу сообщить, потому что график достаточно подвижный», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль через Спасские ворота — это 90-летнее дерево высотой в 27 метров. Диаметр ствола — 70 сантиметров, а размах ветвей у основания — шесть метров.