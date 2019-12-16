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Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь

, 15:31 | Сергей Зеленский Видео 62

В оставшиеся до конца 2019 года дни у президента РФ еще много работы.

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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о планах главы государства Владимира Путина на новогоднюю ночь пока преждевременно.

«Пока еще рано обсуждать, еще работать и работать до Нового года», — сказал представитель Кремля.

Что касается первых мероприятий в 2020 году, то, по словам Дмитрия Пескова, о них будет сообщено дополнительно.

«Это мы сообщим своевременно. Это я пока не могу сообщить, потому что график достаточно подвижный», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как главную новогоднюю елку страны доставили в Кремль через Спасские ворота — это 90-летнее дерево высотой в 27 метров. Диаметр ствола — 70 сантиметров, а размах ветвей у основания — шесть метров.

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