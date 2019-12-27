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Путин посетил новогодний вечер в Большом театре

, 5:19 Эфирная новость 19

Пообщаться в неформальной обстановке были приглашены члены правительства, депутаты Госдумы, сенаторы, ученые, спортсмены и деятели культуры.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Вечером Владимир Путин отправился в Большой театр на торжественный новогодний прием. Пообщаться в неформальной обстановке приглашены члены правительства, депутаты Госдумы, сенаторы, ученые, спортсмены, деятели культуры. До начала сценической части, президент обратился ко всем присутствующим.

«Мы знаем, что каждый год приносит новые свершения, новые имена, новые открытия, дает новый опыт — и профессиональный, и человеческий, и житейский. Но неизменным остается наше стремление работать ради общего блага, Отечества, для процветания нашей страны, чтобы люди жили лучше на деле, а не на словах», — подчеркнул Владимир Путин.

На сцене Большого театра представили два одноактных балета — это «Кармен-сюита» и «Бриллианты».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с Калягиным итоги Года театра в России.

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