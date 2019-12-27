«Космическая Снегурочка!»: Мария Миронова поразила фанатов «зимним» образом

Актриса Мария Миронова опубликовала в Instagram снимок из загородной поездки. На фотографии 46-летняя артистка позирует в бежевом пальто отороченном мехом, теплом костюмчике и вязаной шапке с помпоном. Звезду запечатлели на фоне заснеженных елей. Таинственный зимний пейзаж создал на фото неповторимую атмосферу сказки и волшебства.

«С наступающим!» — поздравила артистка подписчиков в публикации.

Instagram @mariya_mironova_actress

Поклонникам Марии Мироновой «зимнее» фото пришлось по душе. Фанаты восхитились не только снежными пейзажами, но и невероятно нежным образом любимицы. Подписчики поставили фотографии более 11 тысяч лайков, а также оставили звезде множество восторженных комплиментов в комментариях. Многим пользователям соцсети артистка напомнила Снегурочку.

«Космическая Снегурочка!»

«Невероятно красивая! Наполненная! Талантливая!»

«Чудесная!»

«Вы ослепительная женщина. Очень нежный образ», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Миронова через месяц после родов продемонстрировала стройное тело.