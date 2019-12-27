Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

Последний пуск уходящего года. С космодрома «Плесецк» этой ночью стартовала ракета-носитель «Рокот». По данным Минобороны, она вывела на орбиту военные спутники и космические аппараты «Гонец-М». Это единственная российская система связи, предназначенная для глобального обмена информацией.

Добавлю, этот пуск — последний для «Рокота». Ракета будет модернизирована. Специалисты заменят у нее импортную систему управления на отечественную.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спутник «Глонасс-М» запущен с «Плесецка» и взят на управление средствами ВКС