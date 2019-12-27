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  4. Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

, 8:32 Эфирная новость 23

На космодроме «Плесецк» состоялся последний пуск уходящего года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

Последний пуск уходящего года. С космодрома «Плесецк» этой ночью стартовала ракета-носитель «Рокот». По данным Минобороны, она вывела на орбиту военные спутники и космические аппараты «Гонец-М». Это единственная российская система связи, предназначенная для глобального обмена информацией.

Добавлю, этот пуск — последний для «Рокота». Ракета будет модернизирована. Специалисты заменят у нее импортную систему управления на отечественную.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спутник «Глонасс-М» запущен с «Плесецка» и взят на управление средствами ВКС

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