Спутник «Глонасс-М» запущен с «Плесецка» и взят на управление средствами ВКС

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М» на борту состоялся в 11.54 по московскому времени. Космический аппарат стартовал с космодрома «Плесецк» боевым расчетом Космических войск ВКС.

Как сообщили в Министерстве обороны, спустя несколько часов спутник был выведен на целевую орбиту и взят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова Космических войск ВКС. Сейчас с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, сообщили в военном ведомстве.

По словам начальника космодрома «Плесецк» генерал-майора Николая Нестечука, запуск спутника «Глонасс-М» — значимое событие для Минобороны страны.

«Сегодня восстановлена боеспособность еще одного стартового комплекса для обеспечения запуска космических аппаратов ракетоносителями нового класса „Союз“ — производство РФ. В соответствии с решением президента Российской Федерации и министра обороны было принято решение о реконструкции данного стартового комплекса под ракетоносителя „Союз-2.1б“. <…> Сегодня произведен успешный запуск космического аппарата», — подчеркнул Нестенчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему запуск «Глонасс-М» был перенесен.