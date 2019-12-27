Самолет авиакомпании BEK AIR, следовавший в Нур-Султан, пропал с радаров в аэропорту Алма-Аты. На борту лайнера находится 100 пассажиров.
Самолет авиакомпании BEK AIR пропал с радаров в аэропорту Алма-Аты
Сегодня, 5:53 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 1 575
На борту лайнера находится 100 пассажиров.
Фото: www.globallookpress.com / Kenjiro Matsuo
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