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Самолет авиакомпании BEK AIR пропал с радаров в аэропорту Алма-Аты

, 5:53 | Марина Неруцких Срочная новость 1 575

На борту лайнера находится 100 пассажиров.

Фото: www.globallookpress.com / Kenjiro Matsuo

Самолет авиакомпании BEK AIR, следовавший в Нур-Султан, пропал с радаров в аэропорту Алма-Аты. На борту лайнера находится 100 пассажиров.

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