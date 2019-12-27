Подробности крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане

Появилась новая информация об инциденте с самолетом авиакомпании Bek Air в Алма-Аты. Сообщается, что воздушное судно потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание Мининдустрии Казахстана. Об этом передает РИА Новости.

Воздушное судно вылетело из Алма-Аты в Нур-Султан 27 декабря в 07 часов 05 минут. Через некоторое время самолет пропал с радаров. Позднее стало известно, что он рухнул в районе поселка Кызыл Ту.

На месте происшествия работают экстренные службы. Данные о пострадавших уточняется.

Авиакатастрофа произошла с самолетом Fokker-100, принадлежащем авиакомпании Bek Air.