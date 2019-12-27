Семь человек погибли при крушении самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане

В результате крушения лайнера авиакомпании Bek Air, по предварительной информации, погибли семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на первые данные Мининдустрии Казахстана. Лайнер, направлявшийся в Нур-Султан, вылетел из аэропорта Алама-Аты в 7.05 по местному времени. На борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.