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Семь человек погибли при крушении самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане

, 6:04 | Марина Неруцких Срочная новость 181

Лайнер направлялся в Нур-Султан.

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Фото, видео: Instagram @sherif_kz; YouTube / vrk news

В результате крушения лайнера авиакомпании Bek Air, по предварительной информации, погибли семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на первые данные Мининдустрии Казахстана. Лайнер, направлявшийся в Нур-Султан, вылетел из аэропорта Алама-Аты в 7.05 по местному времени. На борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

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