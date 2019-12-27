В результате крушения лайнера авиакомпании Bek Air, по предварительной информации, погибли семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на первые данные Мининдустрии Казахстана. Лайнер, направлявшийся в Нур-Султан, вылетел из аэропорта Алама-Аты в 7.05 по местному времени. На борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Семь человек погибли при крушении самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане
Сегодня, 6:04 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 181
Лайнер направлялся в Нур-Султан.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря
Дамские угодники: Названы лучшие любовники по знаку зодиака
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году
«Кукленок»: фото Пугачевой с дочкой Лизой умилило поклонников
Как навсегда избавиться от жира на животе — совет эндокринолога
Серийные маньяки и психопаты: названы самые жестокие знаки зодиака
Три знака зодиака, которые жертвуют здоровьем ради работы
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам
Гороскоп на 25 декабря: Луна в Стрельце благоволит финансовой прибыли
Бывшая участница группы Hi-Fi ответила Ксении Собчак голым видео (18+)
Фото, видео: Instagram @sherif_kz; YouTube / vrk news
Читайте также
86%
0.05 68.50
0.09
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 6:16
- Самолет авиакомпании BEK AIR рухнул в жилом секторе, ведется эвакуация
- 6:08
- Подробности крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане
- 6:04
- Семь человек погибли при крушении самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане
- 6:01
- Самолет авиакомпании BEK AIR потерпел крушение рядом с аэропортом Алма-Аты
- 5:59
- «Пора»: Юлия Михалкова впервые сделала макияж невесты
- 5:53
- Самолет авиакомпании BEK AIR пропал с радаров в аэропорту Алма-Аты