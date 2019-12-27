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Установлены личности семерых погибших в авиакатастрофе в Казахстане

, 8:17 | Марина Неруцких Фото 165

Точное количество жертв станет известно по окончании аварийно-спасательных работ.

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Фото, видео: Facebook / Denis Krivosheyev; Instagram @sherif_kz

Установлены личности семерых погибших при крушении самолета Fokker-100 в Казахстане. Список публикует интернет-портал Central Asia Monitor.

1. Н. Астахов 1971 года рождения
2. Р. Кайдаров 1940 года рождения
3. Б. Калиев 1974 года рождения
4. Б. Карибаев 1974 года рождения
5. М. Муратбаев 1961 года рождения
6. А. Нурбаев 1982 года рождения
7. А. Исина

По последним данным, в авиакатастрофе погибли 14 человек, 24 раненых доставлены в больницы, среди них восемь детей. Точные данные о жертвах и пострадавших будут известны по окончании аварийно-спасательных работ. На месте работают 976 человек, 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи, а также оперативно-следственная группа. Место катастрофы оцеплено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что алмаатинцев, находящихся за рулем, призвали разгрузить дороги, чтобы облегчить передвижение по трассам машинам экстренных служб, спасающих выживших при крушении лайнера авиакомпании Bek Air.

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