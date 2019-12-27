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Алмаатинцев, находящихся за рулем, призвали разгрузить дороги

, 7:20 | Марина Неруцких Видео 128

С таким призывом к автомобилистам через социальные сети обратилась журналист и общественный деятель Адель Оразалинова.

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Фото, видео: Instagram @we_aktau

Алмаатинцев, находящихся за рулем, призвали освободить дороги, чтобы облегчить передвижение по трассам машинам экстренных служб, спасающих выживших при крушении лайнера авиакомпании Bek Air.

С таким призывом к автомобилистам через социальные сети обратилась журналист и общественный деятель Адель Оразалинова. Телеведущая только что вернулась из аэропорта Алма-Аты и не по наслышке знает, с какими трудностями приходится сталкиваться медикам, доставляющим раненых в госпитали.

Лайнер авиакомпании Bek Air потерпел крушение в 7.05 утра по местному времени близ аэропорта, в районе поселка Кызыл Ту в Алматинской области. В результате крушения, по предварительным данным погибли девять человек, еще девять получили ранения. Среди пострадавших шесть детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян на борту рухнувшего в Казахстане самолета не было

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