Врио главы Южной Осетии Камболов побеждает на выборах президента республики

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Явка избирателей составила 77,91%.

Кто победил на выборах главы Южной Осетии: сколько процентов

Фото: Тедеева Алена/ТАСС

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Временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов набирает 85,12% голосов на досрочных выборах главы республики после обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Южной Осетии Эмилия Гагиева.

По ее словам, это предварительные результаты голосования. На момент окончания выборов в списках избирателей значились 41 182 человека. В голосовании приняли участие 32 083 избирателя, что соответствует явке 77,91%.

За остальных кандидатов голоса распределились следующим образом: Мурат Валиев получил 3,75%, Казбек Кодоев — 2,40%, Зураб Кокоев — 1,35%.

Досрочные выборы президента Южной Осетии состоялись 18 сентября. На территории республики работали 70 избирательных участков, еще пять участков открылись за пределами Южной Осетии.

За проведением голосования наблюдали представители Государственной думы и Совета Федерации, а также делегации из Абхазии, Болгарии, Индии и стран Африки. Наблюдатели отметили высокий уровень организации избирательного процесса и явки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попытка диверсии не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока. По данным Минцифры России, целью произошедшего было нарушение работы голосования.

Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе уже полностью восстановили.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

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