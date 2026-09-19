Продолжается мощная кибератака на платформу электронного голосования в Москве

Памфилова: кибератака на платформу ДЭГ в Москве продолжается

На московскую платформу электронного голосования продолжается мощная кибератака. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Ранее, утром 19 сентября, поступили данные о том, что московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) всю ночь беспрерывно подвергалась атаке.

Попытка устроить кибердиверсию была масштабной и интенсивной.

Большинство жителей столицы, принявших участие в выборах депутатов Государственной думы, выбрали электронный формат голосования.

По словам мэра Москвы, за первые семь часов работы избирательных участков в выборах приняли участие более 1,8 миллиона москвичей.

Сам мэр также проголосовал онлайн с помощью платформы mos.ru. Дистанционное электронное голосование в столице доступно до 19:59 20 сентября.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. Избирателям предстоит определить состав нижней палаты парламента из 450 депутатов: 225 мандатов распределяются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

В федеральном избирательном бюллетене представлены десять политических партий.

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