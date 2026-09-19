Администрация Омска подтвердила факт стриптиза с куклой Артура Пирожкова в детсаду

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

Теперь муниципальные власти решают, как быть и что с этим делать.

Ответ администрации Омска на стриптиз в детсаду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В администрации Омска подтвердили проведение мероприятия в детском саду № 21, где для воспитателей устроили стриптиз с ростовой куклой Артура Пирожкова. В департаменте образования рассматривают вопрос о привлечении руководителя учреждения к дисциплинарной ответственности.

«В детском саду № 21 факт проведения мероприятия подтвержден. В настоящее время департаментом образования рассматривается вопрос о привлечении руководителя учреждения к дисциплинарной ответственности», — сообщили в администрации города.

Кроме того, 21 сентября с руководством и сотрудниками детсада проведут внеплановое совещание. На нем обсудят соблюдение этических, моральных и профессиональных норм.

Ранее видео с мероприятия появилось в одном из городских пабликов. По данным автора публикации, выступление устроили в детском саду № 21 во время тихого часа, поэтому дети его не видели.

На кадрах ростовая кукла Артура Пирожкова выходит в актовый зал, где находятся воспитатели, и начинает танцевать. В процессе выступления персонаж снимает с себя одежду и остается в красных трусах, продолжая танцевать перед сотрудниками учреждения.

Автор публикации, представившаяся бывшей сотрудницей детского сада, заявила, что не выступает против корпоративных мероприятий, однако сочла подобное представление неподходящим для проведения в стенах дошкольного учреждения.

После появления видео инициативная группа призвала департамент образования и надзорные органы провести проверку и дать правовую оценку действиям руководства детского сада.

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