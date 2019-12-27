Покровители прошлого и будущего: славянский календарь на 2020 год

При определении символа грядущего года мы привыкли пользоваться восточным календарем. Однако стоит вспомнить и о календаре славянском — согласно ему, с 20 марта 2020 года начнется Лета Прядущего Мизгиря или Паука. Мизгирь символизирует вселенную, объединяющую людей в себе, и уравновешенность характера. Паутина, которую прядет покровитель Лета, означает связь прошлого, будущего и настоящего.

Издание «Дни.ру» рассказало о том, кому из 15 представителей славянского календаря улыбнется удача, а кому придется непросто в следующем году.

Темный Сох — 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008 год рождения

Люди, которым покровительствует Сох (Лось), имеют высокое чувство гордости. Кроме того, подопечные Лося всегда очень целеустремлены. Именно им в 2020 году Мизгирь будет помогать в карьерном росте и личном развитии. Важно только не переусердствовать в размышлениях — покровитель года не любит лишних сомнений.

Жалящий Шершень — 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009 год рождения

Рожденные под этим знаком люди активны, суетливы и часто полагаются на свою феноменальную интуицию. Однако с символом года Шершень ладит плохо, поэтому не исключены некоторые конфликты в семье. Чтобы сгладить углы и найти подход к Пауку, стоит поработать над контролем эмоций и не воспринимать в штыки все сказанное вам.

Притаившийся Лют — 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010 год рождения

В вашем тотеме есть сила, уверенность и грация — этими качествами он делится и с вами. Однако окружающие не всегда понимают, как найти к вам подход и чего ждать: за милой улыбкой вполне может прятаться волчий оскал. Год Мизгиря потребует у вас серьезных разговоров с самими собой, возможно, даже самовнушения. Однако в целом это спокойный для Лютов период. Главное — избегать конфликтов на работе и не забывать уделять время родным.

Огненная Векша — 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011 год рождения

Векша или Белка — энергичное и игривое животное. Ей легко можно предложить любую авантюру — почти всегда подопечные этого знака ответят согласием. Самих Векш благодаря их динамичности в наступающем году, вероятнее всего, заметят на работе. Обратит на вас внимание и противоположный пол — перед обаянием Белки устоять просто невозможно!

Жемчужная Щука — 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012 год рождения

Представители знака наделены рассудительностью и спокойствием. Вдумчивый Мизгирь благоволит такому отношению к жизни, поэтому год пройдет для вас без лишних потрясений. Конечно, это означает, что глобальных радостных событий, скорее всего, не будет — но вместе с тем это почти однозначный гарант отсутствия серьезных неприятностей.

Бородатая Жаба — 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013 год рождения

Жаба обладает истиной житейской мудростью. Представителям знака легко удается наладить отношения с кем угодно — при желании вы без труда окружаете себя атмосферой добра и любви. Первая половина года у Жаб пройдет спокойно и абсолютно легко. Второе полугодие принесет с собой шанс исполнить мечту или добиться чего-то, чего вы давно хотели — дерзайте, даже если окружающие в вас сомневаются!

Дикий Вепрь — 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014 год рождения

Главное достоинство Вепря или Кабана — бесстрашие. Ваш тотем помогает вам уверенно давать отпор в любой ситуации и успешно отстаивать свое мнение. Вепрь действует только тогда, когда видит в этом необходимость — поэтому часто получает упреки в излишней ленивости и даже безынициативности, которые навеяны окружающим отсутствием кажущимся безразличием к жизни. Мизгирь относится к знаку благосклонно и сулит ему серьезную прибыль в первой половине года.

Белый Филин — 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015 год рождения

Суеверность и замкнутость — ваши отличительные черты, которые совершенно не нравятся тотему года. В 2020-м вам будет непросто наладить контакт с новыми знакомыми, что может сказаться и на карьере, и на любовной сфере жизни. Однако на помощь может прийти присущая Филинам сила воли — если вам хотя бы иногда будет удаваться себя пересилить, неудачи обойдут вас стороной.

Шипящий Уж — 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016 год рождения

Практичность и бережливость знака принесет удачу своим представителям. В летний период Паук обещает вам финансовый успех. Кроме того, велика вероятность встретить свою судьбу — знакомство, скорее всего, произойдет в месте, связанном с образованием.

Крадущийся Лис — 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017 год рождения

Тяга к приключениям сыграет с вами злую шутку — противоречия и дилеммы так и будут разрывать вас в течение всего года. Возможны перепады настроения и капризность в начале года. Мизгирь сменит гнев на милость, если Лисы смогут совладать с собственными эмоциями и начать оценивать ситуацию с холодной головой.

Свернувшийся Еж — 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018 год рождения

Суетливые Ежи в 2020 году станут главной надеждой своей семьи. Домочадцам часто будет требоваться ваша помощь. Однако для вас это не будет в тягость, Ежи — прекрасные семьянины. Если вы сейчас одиноки — Паук позаботится и об этом. Свободным представителям знака он готовит приятное романтическое знакомство.

Парящий Орел — 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019 год рождения

Орлы — гордые птицы, способные вести за собой. Вы прирожденные реформаторы и лидеры. Мужчинам-Орлам стоит настроиться на совершенно спокойный год без ярких событий. А вот Орлицам пришла пора почистить перышки — год принесет успех у сильного пола.

Прядущий Мизгирь — 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020 год рождения

Сам себя символ года, конечно, не обидит. Однако для успешного 2020-го нужно соблюсти несколько условий. Не забывайте уделять достаточно времени семье — родственные связи сейчас будут важны для вас как никогда. Смело принимайте новые предложения, даже если это накладывает на вас дополнительные обязательства. Летом будьте предельно собраны — период предстоит насыщенный.

Кричащий Петух — 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021 год рождения

Подопечные тотема остры на язык, резки в суждениях и склонны к абсолютной прямоте в разговоре. При этом Петух полон решимости и не знает страха. Напористость знака позволит вам хорошо устроиться в грядущем году и добиться большого успеха. Главное — не переусердствовать и не превратить целеустремленность в хамство.

Золоторогий Тур — 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022 год рождения

Тур или Бык — весьма добродушное животное. Однако если вывести Золоторогого из себя — мало не покажется даже тем, кто не имеет к этому отношения. Такую черту характера хозяин года не одобряет. Паук понимает, что вам не всегда по силам взять себя в руки, поэтому для достижения успеха советует просто избегать ситуаций и людей, вызывающих ваше раздражение.

Огненный Конь — 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023 год рождения

Конь — животное активное и склонное к романтике. При этом представители знака в своем романтизме весьма импульсивны. В 2020-м это в основном будет проявляться в спонтанных и зачастую крупных тратах. Чтобы не влезть в долги — планируйте свои траты заранее и строго следуйте плану.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким знакам зодиака стоит готовиться к серьезным переменам в 2020 году.