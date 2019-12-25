Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

В наступающем 2020 году в жизни некоторых знаков зодиака произойдут серьезные перемены. Кого-то ждет повышение по службе, а кто-то обретет долгожданное семейное счастье. Подробностями поделился астролог Павел Глоба, пишет сайт Znaj.ua.

Овны

Представители этого знака зодиака в предстоящем году сразу примутся за активные действия. Чрезмерно энергичным и активным Овнам астролог рекомендует найти себе Гуру, наставника. Учитель усмирит неугомонных и сможет направить их энергию в нужное русло.

Для Овнов 2020 год является хорошим периодом для осуществления давно задуманных планов: от смены работы до переезда в другой город.

Близнецы

Астролог рекомендует им потратить первую половину 2020 года на реализацию себя в работе или на осуществление творческих проектов. Потому что уже летом Близнецов ожидает какое-то долгожданное событие, связанное с семьей: появление на свет ребенка, свадьба, вступление в серьезные отношения и другое.

Скорпионы

Представители этого знака в предстоящем году будут пожинать плоды того, что сделали раньше. 2020-й пройдет для Скорпионов максимально легко. Главное, советует астролог, не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперед.

Рыбы

Они станут настоящими баловнями судьбы в 2020 году. Их окружение будет поражено тому, насколько легко Рыбы станут справляться с любыми сложностями. Успех будет сопутствовать представителям этого знака в любых начинаниях. Однако им есть, чего опасаться. Злопыхатели могут подпортить впечатление от предстоящего периода и доставить серьезные неприятности.

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