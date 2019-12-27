Лимузин Иосифа Сталина ЗИС-115 был похищен неизвестными из гаража на севере Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, для кражи шестерым злоумышленникам понадобился эвакуатор, так как машина не на ходу.

По словам обратившегося в полицию жителя столицы, лимузин уже около десяти лет не заводился, и на учет в ГИБДД его не ставили. Машина принадлежит его другу, который находится в Одессе.

ЗИС-115 — уникальный советский автомобиль. Он предназначался для высших советских чинов, и с 1949 года на нем катался лично Сталин. Всего было произведено 56 таких машин.

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