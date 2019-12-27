Губернатор Калининградской области принял участие в открытии нового детсада

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов принял участие в открытии нового корпуса детского сада в густонаселенном микрорайоне Сельма в столице региона.

Дошкольное учреждение полностью автономно, в здании — свое инженерное обеспечение, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет. Прилегающая территория оборудована для прогулок и игр.

В детсаду постоянно получать дошкольное образование смогут 185 малышей, из них 60 — до трех лет. Таким образом, с введением нового корпуса всего это учреждение смогут посещать более 500 детей в день, что существенно сократит очереди. Как подчеркнул Алиханов, «в приоритете — развитие социальной инфраструктуры микрорайона Сельма».

Глава региона рассказал, что в ближайшее время начнется строительство самой большой школы в регионе — на 1 725 мест. Он также отметил, что в 2020 году начнется возведение поликлинико-диагностического центра, чтобы «как юным, так и взрослым жителям стала доступнее качественная и своевременная медицинская помощь», добавил Алиханов.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов доложил президенту РФ Владимиру Путину о состоянии медицины в регионе.