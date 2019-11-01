Глава Калининградской области доложил Путину о состоянии медицины в регионе

Разговор о здравоохранении в Калининградской области Владимир Путин продолжил с губернатором региона после заседания Госсовета, на котором обсуждалось качество медицинской помощи в первичном звене — поликлиниках и районных больницах.

Антон Алиханов рассказал, если раньше каждое второе обращение было связано с нехваткой лекарств, то сейчас проблему решили полностью. Работают региональные программы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Финансирование здравоохранения выросло. Однако, как и во многих других регионах, есть проблемы с привлечением специалистов среднего звена. Но над этим сейчас активно работают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой плановой диагностической процедуре, проведенной на новом оборудовании в только что открывшемся в Калининградской области сосудистом центре.