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  4. Глава Калининградской области доложил Путину о состоянии медицины в регионе

Глава Калининградской области доложил Путину о состоянии медицины в регионе

, 0:15 Эфирная новость 64

Разговор состоялся после заседания Госсовета, где обсуждалось качество здравоохранения в регионах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, 5-tv.ru

Разговор о здравоохранении в Калининградской области Владимир Путин продолжил с губернатором региона после заседания Госсовета, на котором обсуждалось качество медицинской помощи в первичном звене — поликлиниках и районных больницах.

Антон Алиханов рассказал, если раньше каждое второе обращение было связано с нехваткой лекарств, то сейчас проблему решили полностью. Работают региональные программы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Финансирование здравоохранения выросло. Однако, как и во многих других регионах, есть проблемы с привлечением специалистов среднего звена. Но над этим сейчас активно работают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой плановой диагностической процедуре, проведенной на новом оборудовании в только что открывшемся в Калининградской области сосудистом центре.

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