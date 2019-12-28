Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 28 декабря большинству представителей знаков зодиака предоставится идеальная возможность разобраться в себе.

♈ Овен

Мы живем в мире, который хочет, чтобы вы были кем угодно, только не самим собой. Скорее всего, вас попросили подавить свои эмоции и вести себя так, чтобы казаться окружающим «нормальным». Однако каждый человек уникален, Овны. Каждый обладает качествами, которые отличают его от всех остальных. Ожидайте вспышку озарения, которая поможет вам избавиться от ложного мнения и принять вашу истинную природу.

Космический совет: отыщите свое настоящее «Я».

♉ Телец

Если вы выросли в обществе, которое заставляло вас помалкивать, скорее всего, вы не научились открыто говорить за себя. Однако вам не нужно продолжать себя вести так всю жизнь. Тельцы, призовите свою силу обратно к себе. Пойдите на прямой разговор как в личной, так и в профессиональной жизни. Поверьте, люди с уважением отнесутся к вам после этого.

Космический совет: отважьтесь на прямой разговор.

♊ Близнецы

Настоящим нарушителем вашего спокойствия является слишком бурное воображение. Оно отлично справляется с разработкой трагичных сценариев, которые едва ли когда-нибудь сбудутся. Близнецы, перестаньте питаться своими страхами. Единственный способ получить то, что вы хотите, это сделать шаг в правильном направлении. Например, с помощью откровенного разговора.

Космический совет: проведите откровенный разговор о том, что вас беспокоит.

♋ Рак

«В ту минуту, когда я услышал свою первую историю любви, я начал искать тебя, не зная, насколько это было напрасно. Влюбленные не встречаются где-нибудь — они живут друг в друге все время». Эта цитата Руми прекрасно описывает ваши поиски родственной души, Раки. Вместе вы многое пережили в уходящем году, что заставляет вас общаться на более глубоком уровне. Предстоящие новогодние каникулы только углубят эту связь.

Космический совет: пуститесь в новое приключение со своей родственной душой.