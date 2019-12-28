Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 28 декабря большинству представителей знаков зодиака предоставится идеальная возможность разобраться в себе.
♈ Овен
Мы живем в мире, который хочет, чтобы вы были кем угодно, только не самим собой. Скорее всего, вас попросили подавить свои эмоции и вести себя так, чтобы казаться окружающим «нормальным». Однако каждый человек уникален, Овны. Каждый обладает качествами, которые отличают его от всех остальных. Ожидайте вспышку озарения, которая поможет вам избавиться от ложного мнения и принять вашу истинную природу.
Космический совет: отыщите свое настоящее «Я».
♉ Телец
Если вы выросли в обществе, которое заставляло вас помалкивать, скорее всего, вы не научились открыто говорить за себя. Однако вам не нужно продолжать себя вести так всю жизнь. Тельцы, призовите свою силу обратно к себе. Пойдите на прямой разговор как в личной, так и в профессиональной жизни. Поверьте, люди с уважением отнесутся к вам после этого.
Космический совет: отважьтесь на прямой разговор.
♊ Близнецы
Настоящим нарушителем вашего спокойствия является слишком бурное воображение. Оно отлично справляется с разработкой трагичных сценариев, которые едва ли когда-нибудь сбудутся. Близнецы, перестаньте питаться своими страхами. Единственный способ получить то, что вы хотите, это сделать шаг в правильном направлении. Например, с помощью откровенного разговора.
Космический совет: проведите откровенный разговор о том, что вас беспокоит.
♋ Рак
«В ту минуту, когда я услышал свою первую историю любви, я начал искать тебя, не зная, насколько это было напрасно. Влюбленные не встречаются где-нибудь — они живут друг в друге все время». Эта цитата Руми прекрасно описывает ваши поиски родственной души, Раки. Вместе вы многое пережили в уходящем году, что заставляет вас общаться на более глубоком уровне. Предстоящие новогодние каникулы только углубят эту связь.
Космический совет: пуститесь в новое приключение со своей родственной душой.
♌ Лев
Ваша история любви не совсем обычная. Она может похвастаться страстью и приверженностью в равных условиях — в наше время это встречается все реже. Однако вы захотите лучше узнать, насколько сильно любимы. Пусть курортный сезон вдохновит вас, Львы, на раскрытие своего внутреннего романтика и разговор о далеком совместном будущем.
Космический совет: выясните, насколько глубока ваша любовь.
♍ Дева
«Сфокусируйтесь на мощных, эйфорических, магических, прекрасных частях жизни, и Вселенная будет продолжать давать их вам». Эта прописная истина поможет вам найти магию в мирском. Ваша уверенность в своей правоте, Девы, становится сильнее с каждым днем. Продолжайте работать в том же духе и приводить в соответствие свои убеждения и действия.
Космический совет: продолжайте работать в том же духе.
♎ Весы
Видим ли мы людей такими, какие они есть, или наше восприятие омрачено нашими суждениями? Оставьте это рассуждение дома, когда пойдете веселиться всю ночь напролет. Это поможет вам открыто общаться с окружающими. Ходят слухи, что Купидон сегодня на свободе. Оставайтесь собой, если вы ищете любовь, Весы. Вероятно, вы найдете ее в самом неожиданном месте.
Космический совет: будьте собой и встретите свою любовь.
♏ Скорпион
«Духовное путешествие индивидуально. Оно не может быть отрегулировано однообразно для всех. Слушай свою правду» — говорил психолог Рам Дасс. Помните об этом, Скорпионы, если давно сформировавшиеся убеждения покажутся вам неправильными. Вы всегда можете их изменить в соответствии с новым опытом.
Космический совет: переосмыслите свои убеждения.
♐ Стрелец
Никогда не поздно изменить свой фирменный стиль, сделать страсть своей профессией, выучить новый язык, раскрыть свой шедевр или перенести гору. Кто сказал, что вам нужно подождать до 2020 года, чтобы воплотить свою мечту? Позвольте себе исполнять желания в любое время. Ну что, что люди вокруг вас не готовы к вашим радикальным изменениям. Не позволяйте себе повлиять окружающим на вас.
Космический совет: не бойтесь радикальных изменений.
♑ Козерог
Иногда вам просто нужно побыть наедине с собой, чтобы лучше понять свои чувства. Козероги, дайте себе время на обдумывание ситуации. Это единственный способ позволить высшей мудрости восторжествовать. Для некоторых из вас мир мифов и сомнений становится более заманчивым, чем когда-либо прежде. Не позвольте ему овладеть вами.
Космический совет: побудьте наедине с собой.
♒ Водолей
На повестке дня сегодня: доступ к высшим сферам сознания и соединение со Вселенной. Водолеи, попробуйте понять свою высшую цель. По мере приближения к ней вы многим пожертвуете. Например, устаревшими верованиями и дружбой, которые оставались с вами слишком долго. Определенное количество отрешенности поможет вам сосредоточиться на том, что важно.
Космический совет: попробуйте понять свою высшую цель.
♊ Рыбы
Являемся ли мы хозяином своей судьбы или разыгрываем сценарий, который был написан для нас в начале времен? Рыбы, не сомневайтесь, что большая часть событий в вашей жизни зависит от вашей воли. Важный вопрос в том, как вы будете использовать свои силы.
Космический совет: ваша судьба в ваших руках.
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