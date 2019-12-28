Актер «Игры престолов» скончался накануне Рождества у себя дома

Американский актер Эндрю Данбар, более всего известный российским зрителям по культовому сериалу «Игра престолов», скончался в преддверии Рождества в своем доме в Белфасте. Как сообщает агентство The Extras Dept на своей странице в Facebook, артисту было чуть больше тридцати лет, что стало причиной смерти молодого мужчины — не известно.

«Но больше всего его запомнят за его добрую душу и заразительную личность. Спасибо за все, что ты сделал для нас, Эндрю. Мы будем очень скучать по тебе», — пишет агентство в социальной сети.

В послужном списке Эндрю Данбара 35 кино- и телефильмов. Среди них сериалы «Сверхъестественное», «Звездные врата: Вселенная», «Кедровая бухта», «Стрела», криминальный боевик «Закатать в асфальт». В нашумевшем сериале «Игра престолов» Данбар сыграл Старка и двойника Теона Грейджой.

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