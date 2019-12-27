Омского рок-музыканта Дмитрия Федорова сбил насмерть электропоезд

Омского рок-музыканта из группы Insomnia Дмитрия Федорова сбил насмерть электропоезд. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла вечером 26 декабря. Тело 25-летнего молодого человека было обезглавлено. По предположению источника, музыкант мог идти по железнодорожным путям в наушниках и попросту не услышать приближение электрички.

Стоит отметить, что Дмитрий Федоров за несколько дней до собственной гибели был задержан правоохранителями по подозрению в сбыте запрещенных веществ в крупном размере. По имеющейся информации, музыканта доставили в отделение полиции, где он дал необходимые следствию показания и был отпущен под подписку о невыезде.

По прошествии нескольких дней молодой человек обвинил полицейских в подбросе наркотиков и распространил по сети видеообращение, в котором выдвинул свою версию произошедшего.

В настоящий момент по обоим фактам проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд в Новгородской области.