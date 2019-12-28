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Фигуристка Медведева извинилась за свою реакцию на поддержку болельщиков

, 7:40 | Игорь Рязов Видео 53

Спортсменка призналась, что очень нервничала из-за необходимости выступать в сломанных коньках.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @menshikova488

Фигуристка Евгения Медведева извинилась перед фанатами за реакцию на их поддержку по итогам выступлений на чемпионате России в Красноярске. Серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане обратилась к болельщикам через журналистов.

«Мне болельщики очень помогли. Хочу извиниться, что я, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката. Но прокат выдался тяжелым, поэтому пользуясь сейчас возможностью, хотела бы поблагодарить за такую теплоту, за подарки. Впечатления, конечно, сегодня колоссальные», — цитирует фигуристку Sports.ru.

Медведева сказала, что ее тренер Брайан Орсер гордится ее прокатом. Она объяснила, что очень нервничала из-за поломки коньков на предстартовой тренировке. Евгения пыталась тренироваться в новых, но все-таки решила выбрать привычный, пусть и поврежденный инвентарь.

«Я справилась с нервами — это самое главное. Справилась с тем, что тряслись коленки, руки. Мы с Брайаном заматывали скотчем ботинок максимально, насколько это возможно», — призналась спортсменка.

По итогам прокатов в Красноярске Медведева занимает пятое место. Фигуристка планирует продолжать выступать на чемпионате России 28 декабря в сломанных коньках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгения Медведева задумалась о пластической хирургии. Она хочет изменить форму носа.

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