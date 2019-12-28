На Западе впечатлились форсажем российского Ту-22МЗ

Ролик, демонстрирующий взлет бомбардировщика Ту-23МЗ, впечатлил эксперта издания The Aviationist Давида Ченчиотти. Специалист высоко отозвался о моменте запуска двигателя НК-25.

Видео старта двигателя и взлета сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с аэродрома в Рменском было опубликовано в декабре YouTube-канале KHMedia.

«Видео беспрецедентно детально показывает последовательность зажигания форсажной камеры и последующее появление типичного для многих российских двигателей синего шлейфа пламени», — пишет Ченчинотти.

Эксперт объяснил, что самолетов западного производства при запуске двигателя появляется оранжевое свечение, что свидетельствует только о частичном сгорании горючего, чего нет у российского мотора.

Также Ченчинотти был поражен нехарактерным для бомбардировщика удержанием Ту-22 форсажа после взлета. По словам специалиста, чаще всего пилоты уменьшают дроссели, снижая тягу и расход топлива.

«Мы не знаем, какую миссию или испытание Ту-22М3 запустил, но, конечно, для этого требовалось больше форсажного времени, чем обычно», — добавил эксперт издания.

Форсажем называется режим работы реактивных двигателей, применяемый для временного увеличения тяги в случае необходимости (взлет, разгон до сверхзвуковой скорости, маневр — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru публиковал видео дозаправку истребителей в воздухе, осуществляемой самолетом Ил-78 на скорости 500 км в час.