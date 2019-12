Российскому хоккеисту порезали руку коньком в матче НХЛ

Российский нападающий Илья Михеев, играющий за канадский хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс», порезал руку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 25-летний россиянин был травмирован лезвием конька во время встречи с командой американцев «Нью-Джерси Дэвилз», пишет RT.

Юноша госпитализирован. Главный тренер «Торонто» Шелдон Кифе сообщил, что спортсмен останется в больнице.

Ilya Mikheyev's hand is cut badly and he heads to the dressing room shedding blood 😳😬



