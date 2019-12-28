Российскому хоккеисту порезали руку коньком в матче НХЛ

Российский нападающий Илья Михеев, играющий за канадский хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс», порезал руку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 25-летний россиянин был травмирован лезвием конька во время встречи с командой американцев «Нью-Джерси Дэвилз», пишет RT.

Юноша госпитализирован. Главный тренер «Торонто» Шелдон Кифе сообщил, что спортсмен останется в больнице.

Ilya Mikheyev's hand is cut badly and he heads to the dressing room shedding blood 😳😬



They think he's going to be ok. #LeafsForever pic.twitter.com/tlZ8IQFdCn — David Nestico (@davidnestico200) 28 декабря 2019 г.

В настоящий момент Илья Михеев проходит обследование в медучреждении, об этом пишет ТАСС. В матче «Торонто» против «Нью-Джерси» (5:4) хоккеист успел забросить в ворота соперников одну шайбу. Однако из-за порезанной кисти юноша не смог завершить встречу.

Илья Михеев стал играть за «Торонто» после перехода из омского клуба «Авангард» в мае 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вратарю «Металлурга» порезали горло коньком во время игры с АК «Барсом».