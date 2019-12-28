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Российскому хоккеисту порезали руку коньком в матче НХЛ

, 10:38 | Ниса Мурзанаева Видео 115

Илья Михеев получил травму в матче «Торонто Мэйпл Лифс» против «Нью-Джерси Дэвилз».

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Фото, видео: Instagram @ilyamikheev66; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Carl Hiebert;

Российский нападающий Илья Михеев, играющий за канадский хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс», порезал руку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 25-летний россиянин был травмирован лезвием конька во время встречи с командой американцев «Нью-Джерси Дэвилз», пишет RT.

Юноша госпитализирован. Главный тренер «Торонто» Шелдон Кифе сообщил, что спортсмен останется в больнице.

В настоящий момент Илья Михеев проходит обследование в медучреждении, об этом пишет ТАСС. В матче «Торонто» против «Нью-Джерси» (5:4) хоккеист успел забросить в ворота соперников одну шайбу. Однако из-за порезанной кисти юноша не смог завершить встречу.

Илья Михеев стал играть за «Торонто» после перехода из омского клуба «Авангард» в мае 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вратарю «Металлурга» порезали горло коньком во время игры с АК «Барсом».

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