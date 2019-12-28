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Датчик технической неисправности сработал на борту самолета рейса «Екатеринбург — Симферополь»

, 15:01 | Нюра Незванова Интервью 212

По уточненным данным, на борту лайнера находятся 149 пассажиров и шесть членов экипажа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache, 5-tv.ru

Срабатывание датчика технической неисправности воздушного судна стало причиной решения командира о вынужденной посадке самолета, который направлялся из Екатеринбурга в Симферополь. В настоящий момент лайнер готовится сесть в аэропорту «Кольцово».

На борту самолета находятся 149 пассажиров и шесть членов экипажа.

Лайнер кружит над Екатеринбургом, вырабатывая топливо. Об этом сообщила пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

В воздушной гавани ожидают его посадки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет, летящий из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к аварийной посадке

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