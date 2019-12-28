Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Египете, есть жертвы

Автобус, перевозивший туристов, столкнулся с грузовиком в Египте в районе Айн-эс-Сохна на Красном море. В результате аварии шесть человек погибли, 24 пострадали. Их в срочном порядке доставили в ближайшие больницы.

По данным местного сайта «Сада аль-Баляд», в автобусе находились туристы из Индии, Малайзии и Китая.

По предварительной версии, причиной аварии стал взрыв шины у грузовика, водитель которого не справившись с управлением врезался в пассажирский транспорт.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП в Петербурге, где автомобиль протаранил остановку.