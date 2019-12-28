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Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Египете, есть жертвы

, 15:27 | Нюра Незванова 46

В результате аварии погибли шесть человек, 24 — пострадали.

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Фото, видео: Twitter @mansouraharoun

Автобус, перевозивший туристов, столкнулся с грузовиком в Египте в районе Айн-эс-Сохна на Красном море. В результате аварии шесть человек погибли, 24 пострадали. Их в срочном порядке доставили в ближайшие больницы.

По данным местного сайта «Сада аль-Баляд», в автобусе находились туристы из Индии, Малайзии и Китая.

По предварительной версии, причиной аварии стал взрыв шины у грузовика, водитель которого не справившись с управлением врезался в пассажирский транспорт.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП в Петербурге, где автомобиль протаранил остановку.

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