Видео с места ДТП в Петербурге, где автомобиль протаранил остановку

Видео с места ДТП на Миллионной улице, где автомобиль протаранил остановку, публикует 5-tv.ru. В результате наезда Mercedes пострадали две женщины.

По предварительным данным, молодой человек за рулем иномарки не справился с управлением.

Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу. Как стало известно 5-tv.ru, одной из женщин 72 года, у нее диагностированы ушибленная рана затылочной области, травма голени и перелом предплечья.

Водитель, протаранивший остановку, в настоящий момент дает показания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль врезался в остановку в Петербурге.