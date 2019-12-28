  1. Пятый канал
  4. Видео с места ДТП в Петербурге, где автомобиль протаранил остановку

Видео с места ДТП в Петербурге, где автомобиль протаранил остановку

, 11:10 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 149

В результате аварии пострадали две женщины.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Видео с места ДТП на Миллионной улице, где автомобиль протаранил остановку, публикует 5-tv.ru. В результате наезда Mercedes пострадали две женщины.

По предварительным данным, молодой человек за рулем иномарки не справился с управлением.

Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу. Как стало известно 5-tv.ru, одной из женщин 72 года, у нее диагностированы ушибленная рана затылочной области, травма голени и перелом предплечья.

Водитель, протаранивший остановку, в настоящий момент дает показания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль врезался в остановку в Петербурге.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя

Последние новости

12:38
«Он меня ударит вилкой!»: сын Никаса Сафронова боится за жизнь из-за нападения Барецкого
12:34
«Я готов убить его»: видео нападения Стаса Барецкого на сына Лукаса Сафронова
12:29
По меньшей мере 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали
12:18
Дочь Толкалиной в нижнем белье показала процесс подготовки к фотосъемке
12:07
Мать и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае
11:57
Пушков: От надежд на потепление отношений с США не осталось камня на камне

Сейчас читают

Лера Кудрявцева опубликовала фото разорвавшегося грудного импланта
«Зачем писать неправду? Жены российских хоккеистов массово вступились за Пелагею
«Никому не позволим читать нам нотации»: Посла РФ вызвали в МИД Польши после слов Путина о польской политике 30-х годов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]