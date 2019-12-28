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Видео разрушительного тарана легковушкой автобусной остановки под Волгоградом

, 17:06 | Сергей Зеленский Видео 25

Водитель пострадал, но сбежал. Злоумышленника разыскивает полиция.

Фото, видео: ВКонтакте @club108998119

Иномарка врезалась в остановку общественного транспорта в городе Волжский Волгоградской области. Водитель легковушки пострадал, но скрылся. Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина с окровавленной щекой покидает место ЧП.

В момент наезда под конструкцией остановки находились как минимум три человека. По счастливой случайности машина влетела в нее буквально в считанных сантиметрах от ожидающих транспорта людей, и они отделались лишь испугом.

Единственный пострадавший — управлявший иномаркой темноволосый мужчина — спешно покинул место происшествия, у него травмирована голова, на лице следы крови. Его разыскивает полиция.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и потому вылетел на тротуар.

Вконтакте@club108998119

Вконтакте@club108998119

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП в центре Петербурга, где автомобиль протаранил остановку.

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