Видео разрушительного тарана легковушкой автобусной остановки под Волгоградом

Иномарка врезалась в остановку общественного транспорта в городе Волжский Волгоградской области. Водитель легковушки пострадал, но скрылся. Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина с окровавленной щекой покидает место ЧП.

В момент наезда под конструкцией остановки находились как минимум три человека. По счастливой случайности машина влетела в нее буквально в считанных сантиметрах от ожидающих транспорта людей, и они отделались лишь испугом.

Единственный пострадавший — управлявший иномаркой темноволосый мужчина — спешно покинул место происшествия, у него травмирована голова, на лице следы крови. Его разыскивает полиция.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и потому вылетел на тротуар.

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