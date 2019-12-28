Экскурсионный автобус попал в ДТП в Подмосковье недалеко от поселка Марков Лес. Видео с места аварии разместили очевидцы случившегося.

Сообщается, что водитель скончался на месте аварии. В комментариях к ролику отмечается, что перед автобусом фура стала разворачиваться через двойную сплошную линию и мужчина за рулем пассажирского транспорта не успел затормозить.

В автобусе находились 30 пассажиров, никто из них не получил травм.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП в Петербурге, где автомобиль протаранил остановку.