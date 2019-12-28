  1. Пятый канал
  4. Экскурсионный автобус попал в страшное ДТП под Москвой, водитель погиб — видео

Экскурсионный автобус попал в страшное ДТП под Москвой, водитель погиб — видео

, 16:45 | Нюра Незванова Видео 188

Авария произошла недалеко от поселка Марков Лес.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @podslyshalk

Экскурсионный автобус попал в ДТП в Подмосковье недалеко от поселка Марков Лес. Видео с места аварии разместили очевидцы случившегося.

Сообщается, что водитель скончался на месте аварии. В комментариях к ролику отмечается, что перед автобусом фура стала разворачиваться через двойную сплошную линию и мужчина за рулем пассажирского транспорта не успел затормозить.

В автобусе находились 30 пассажиров, никто из них не получил травм.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП в Петербурге, где автомобиль протаранил остановку.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.03
0.26 69.03
0.53
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января

Последние новости

17:08
Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии
17:06
Видео разрушительного тарана легковушкой автобусной остановки под Волгоградом
17:00
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января
16:45
Экскурсионный автобус попал в страшное ДТП под Москвой, водитель погиб — видео
16:28
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
16:14
«Гнилые душонки!»: пышногрудая звезда «Дома-2» яростно отчитала хейтеров

Сейчас читают

«Стал объедать всех»: Барецкий назвал причину конфликта с сыном Никаса Сафронова
«Я готов убить его»: видео нападения Стаса Барецкого на сына Никаса Сафронова
Лера Кудрявцева опубликовала фото разорвавшегося грудного импланта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]