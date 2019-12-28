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Лимузин Сталина спустя менее чем сутки после похищения найден в Москве

, 17:36 | Сергей Зеленский 84

Раритетное авто обнаружили в одном из столичных гаражей.

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

Раритетный автомобиль ЗИС-115, которым предположительно управлял лично Иосиф Сталин, найден после похищения в одном из московских гаражей, передает ТАСС.

Детективная история с лимузином генералиссимуса развивалась стремительно: накануне житель столицы обратился в полицию по факту исчезновения из его бокса машины, которая уже около десяти лет была не на ходу. Выяснилось, что шестеро злоумышленников на эвакуаторе похитили легендарное транспортное средство и увезли в неизвестном направлении.

Однако спустя менее чем сутки столичные полицейские обнаружили раритетный автомобиль ЗИС в одном из гаражей. Правоохранители разыскивают похитителей.

Вместе с тем остается вопросом, кому принадлежит предмет кражи, который эксперты оценивают в сумму порядка 2,5 миллиона евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ЗИС-115 — уникальном советском автомобиле.

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