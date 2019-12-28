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  4. На заводе «Новый свет» считают принятие закона о вине гарантией развития отрасли

На заводе «Новый свет» считают принятие закона о вине гарантией развития отрасли

, 20:15 | Сергей Зеленский Видео 15

Вместе с тем виноградари и виноделы Крымского полуострова отмечают, что впереди предстоит большая работа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / McPHOTO / INSADCO / Bilderbox, 5-tv.ru

Генеральный директор «Завода шампанских вин «Новый Свет» Алексей Пугачев уверен, что принятый закон о виноградарстве и виноделии даст гарантии развития этой отрасли, однако в любом случае потребуется время.

«Закон давно ждали и наконец сбылась наша мечта. Но за один год революции не произойдет — виноград плодоносит на четвертый, пятый год. В СССР на Крымском полуострове виноградниками было занято 100 тысяч гектаров, а сейчас — 16 тысяч гектаров», — рассказал он.

Пугачев отметил, что теперь предстоит большая работа по расширению территорий посадок саженцев. Он подчеркнул, что необязательно стремится к советским масштабам, однако лучшие виноградопригодные площади на полуострове стоит использовать по назначению.

«Этот закон даст гарантированную помощь в посадке этого винограда, возмещении пусть и не всех, но затрат. Надо создать питомники для саженцев», — отметил он.

Комментируя принятый закон, Пугачев также добавил, что отныне российское вино будет находиться на отдельных, лучших полках.

«Оно будет соответственно маркировано. Потребители, покупая вино, будут знать, откуда оно», — сказал он.

Ранее гендиректор «Массандры» Янина Павленко также прокомментировала закон о виноградарстве и виноделии, который 28 декабря 2019 года был принят президентом России Владимиром Путиным.

Документ имеет важнейшее значение для развития винодельческой отрасли в России. В нем одновременно учтены интересы и отечественных производителей, и потребителей. В целях поддержки российских изготовителей закон устанавливает, что «Вино России» — термин, появившийся вместе с законом, — должно быть на сто процентов произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны. В то же время, для защиты покупателей от некачественных напитков и подделок вводятся нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и контрафактной — производство и оборот таких алкогольных напитков строго запрещен.

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