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«Пробивают дно»: В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина

, 22:57 | Василий Заика Фото 108

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Никонова, если бы Россия так бурно реагировала на каждую антироссийскую выходку Польши, то их послу пришлось бы поселиться в офисе МИД РФ в Москве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Piotr Twardysko-Wierzbicki; Facebook @vyacheslav.nikonov

Депутат Государственной думы РФ Вячеслав Никонов на своей странице в Facebook ответил на претензии Польши из-за слов президента России Владимира Путина, который назвал посла этой страны в нацистской Германии, работавшего там в 1934–1939 годах, сволочью и антисемитской свиньей.

По мнению политика, подобной своей реакцией власти Варшавы «пробивают дно».

«Варшава пробивает дно, защищая отъявленного антисемита! А если бы мы вызывали в МИД польского посла за каждую антироссийскую выходку в Польше (причем, по делу, за разрушение памятников погибшим в войне с нацизмом), то ему пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади, где МИД и расположен», — написал в публикации Вячеслав Никонов.

Facebook @vyacheslav.nikonov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, после комментария президента РФ Владимира Путина относительно польской политики 30-х годов прошлого столетия.

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