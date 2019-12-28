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Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в аэропорты

, 22:15 | Сергей Зеленский Видео 35

Никотинозависимые авиапассажиры смогут «утолить жажду» после прохождения регистрации, либо при стыковочных рейсах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Petro Fiuza, Kremlin Pool, Paul Christian Gordon, Slavomir Kubes, CHROMORANGE / Bilderbox

Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении так называемых курилок в здания аэропортов.

Теперь на аэровокзалах появятся специальные помещения с непрозрачными стенами, а внутри должна быть установлена система вентиляции. Эти комнаты предусмотрены для пассажиров, прошедших регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.

Такое послабление для никотинозависимых произошло впервые с 2014 года, когда запрет на курение был введен на территориях всех российских воздушных гаваней и вокзалов, а также в поездах. Сама же антитабачная кампания стартовала годом ранее, когда курить в гостиницах, кафе и ресторанах стало недопустимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты предотвращают генетические мутации от курения.

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