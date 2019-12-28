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Ученые выяснили, какие продукты предотвращают генетические мутации от курения

, 8:16 | Светлана Александрова 54

Открытие сделали сотрудники американского Университета Тафтса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Diez, O., gourmet-vision, imagebroker/Giuseppe Graziano, Petro Fiuza, kati

Американские ученые обнаружили, что цветная капуста и брокколи способны существенно уменьшить вред, наносимый организму курением. Исследователи Университета Тафтса в Массачусетсе пришли к выводу, что содержащиеся в этих овощах полезные вещества снижают количество генетических мутаций, которые вызывает табачный дым.

Как пишут «Актуальные новости», в эксперименте принимали участие две тысячи добровольцев, которые курили на протяжении многих лет. В их рационе было увеличено количество брокколи и цветной капусты. Спустя время анализы показали, что число патологических изменений в ДНК их крови снизилось на 40%.

При этом медики подчеркивают, что содержащиеся в овощах вещества хоть и тормозят негативные процессы в организме курильщика, все-таки не могут полностью предотвратить их. И восстановить органы дыхания можно только отказавшись от пагубной привычки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские онкологи разработали меню для снижения риска возникновения злокачественных опухолей. В него тоже входят цветная капуста и брокколи, а также белокочанная и краснокочанная капуста.  

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