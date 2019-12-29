Предатели памяти: Как в Варшаве старательно пытаются забыть о подвиге солдат Красной армии

Совсем скоро мы отметим 75-ю годовщину освобождения Варшавы от нацистов. И у нас стране будет салют по этому поводу. Не у них. Потому что мы чтим и гордимся своей великой историей. А им что получается, гордится нечем? Вот они и прячут за псевдо-фактами и дешевыми резолюциями истинное положение дел.

Представляете до чего можно дойти в этом лживом угаре? Даже страшно представить.

Андрей Захаров отправился в Польшу, чтобы понять какую миссию, а главное зачем выполняют потомки тех, кто 80 лет назад присягнул на верность фашизму.

«Это мой муж в апреле перед Берлином, а это уже после победы. С медалью за то, что прошел бок о бок с Красной армией в 16 лет», — рассказывает Элла Сатвинска.

Элла Сатвинска, генеральный секретарь общества польских ветеранов, вдова командора Червинского, который сыном полка добровольно пошел освобождать Польшу от фашистов, любит показывать два фото между которыми 80 лет.

«Он мог ведь даже не дожить до совершеннолетия. После перехода Вислы, когда почти вся его группа погибла из русского полка, где он служил, пришел приказ перевести его в штаб. Там говорили, что он «слишком молод, чтобы умирать», — вспоминает Элла Сатвинска, генеральный секретарь общества польских ветеранов.

Муж Эллы не дожил до 75-летия освобождения Польши. Он не видел, как в Варшаве в День Независимости в этом году тысячи националистов жгли факелы, бросали светошумовые гранаты, устраивали потасовки с полицией и держали в руках плакаты с расистскими лозунгами. Они как будто не знают или скорее не верят, что согласно генеральному плану ОСТ нацистская Германия планировала принудительно выселить, поработить или уничтожить большую часть населения Польши. Это официальные архивные данные. За Вторую мировую страна потеряла четверть населения. То есть нацисты достигли бы своей цели, если бы не полмиллиона советских военных, отдавших жизни за свободу Польши в 44-45-м. Но в сегодняшних учебниках истории и музеях Варшавы об этом все чаще говорят совсем по-другому.

«И в 39-м и в 44-м Советский союз нападал на Польшу и оккупировал ее. А те поляки, которые сражались на стороне СССР делали это не по своей воле, а, чтобы выжить и не попасть в сталинский лагерь», — уверена Джоанна, сотрудник Музея Варшавского восстания.

Дальше больше — Институт Национальной памяти громогласно уверяет — Советский Союз наравне с нацистской Германией виновен в разжигании войны.

«Истинные намерения двух агрессоров были представлены в секретном протоколе, который прилагался к пакту и содержал положения о разделе сфер влияний, ориентированные на захват территорий независимых государств: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Румынии».

Тогда как же быть с тем, что пакту о ненападении «Молотова — Риббентропа» в 1939 году предшествовал Мюнхенский сговор Германии, Франции и Великобритании в 38-м и последовавший за ним раздел Чехословакии Германией и Польшей? Институт польской национальной памяти об этом конечно же забыл, как забыл и о том, что пакт с Германией СССР подписал после того, как вся цивилизованная Европа отказалась поддержать советское предложение о создании антигитлеровской коалиции.

«Я не имею претензий к Сталину, если бы он не занял Польшу, то Гитлер углубился бы на восточном фронте. А обвинять СССР сейчас удобно, чтобы отвлечь внимание от военных преступлений самой Польши — ее претензий на территории Чехословакии и России. Не говоря уже о пособничестве нацистам в массовом уничтожении евреев», — считает Войтек Матенко, член Партии «Патриоты Польши».

На площади в три квадратных километра немцы и польские коллаборационисты в 1940-м свезли без малого полмиллиона евреев. В полной антисанитарии их морили голодом, не давали работать, торговать и нормально учиться. Затем начали массово свозить в лагеря смерти. А когда в 43-м тысяча измученных повстанцев оказали сопротивление вооруженным до зубов эсесовцам, то гитлеровцы с помощью огнеметов и ядовитого газа, авиации и бронетехники стерли гетто с лица земли. Уцелевшие, а таких были единицы, уже после освобождения в 46-м из осколков тех самых уничтоженных зданий здесь в самом центре когда-то крупнейшего еврейского гетто выложили вот этот мемориал. Что-то строить и облагораживать здесь начнут лишь через десятки лет, когда соберут останки замученных здесь людей.

В Польше, где во время Второй Мировой были организованы крупнейшие лагеря смерти — Освенцим, Треблинка, Майданек и Собибор сейм принимал законопроект об уголовной ответственности за обвинения поляков в холокосте и пособничестве Гитлеру.

«Официальные лица выступают с заявлением, что если б не Красная армия, то нас бы освободили американцы или англичане. Вопрос только, не факт, что освободили бы и есть большие сомнения, что было бы кого освобождать», — говорит Сергей Андреев, чрезвычайный и полномочный Посол РФ в Республике Польша.

«Именно братство по оружию было, они вместе освобождали Варшаву 17 января. Сегодняшние власти не хотят возвратить этот памятник. Мы ждем момента, когда это все успокоится», — рассказывает Лидия Ходницка, председатель российской общины в Варшаве.

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Председатель российской общины в Варшаве Лидия Ходницка показывает памятник Советско-Польскому Братству, который в 45-м установили на деньги самих горожан. Он уже восемь лет демонтирован — по официальной версии из-за метро. И не важно, что большинство варшавян высказывались за повторную установку. Институт национальной памяти против.

«Эта глупая декоммунизация бьет и по польским героям. Памятник нашему прославленному генералу Войска Польского Карлу Сверчевскому тоже снесли. Он был героем Польши и СССР», — говорит Набиль Малази, заместитель председателя партии «ЗМЯНА».

Закон о запрете пропаганды коммунизма в Польше обязывает местные власти сносить памятники советским военным. По данным посольства России, за последние годы в стране демонтировали более ста монументов. На очереди — еще сотни. Институт осваивает бюджет

«Ежегодно 900 миллионов польских злотых, это 200 миллионов евро — прямое государственное финансирование и любопытно то, что сотрудники этого института в основном не имеют научных достижений, но зарабатывают они намного больше, чем ученые института Истории польской академии наук», — сказал Матеуш Пискорский, политолог европейского цента политического анализа.

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На какие такие изыскания идут бешеные деньги польские настоящие ученые-историки не понимают. Годовое госфинансирование одного единственного института и его десятка проектов на 200 миллионов злотых больше, чем бюджет всех 69 институтов Польской академии наук. Наверное, поэтому даже в выходные посетителей здесь встречают вооруженные охранники.

С понедельника Институт национальной памяти выйдет с рождественских каникул и начнет подготовку к очередной годовщине освобождения Польши. От кого именно догадаться не трудно, а вот кто займет освободившиеся постаменты, пока не понятно. Впрочем, для заигрывающих в демократию с неонацизмом место для новых героев пусто не бывает.

За предложение Гитлера вывезти евреев куда-нибудь подальше в заморские колонии польский посол пообещал фюреру великолепный памятник в Варшаве. Наверняка, куда роскошнее памятника еще одному европейскому завоевателю. Известно, что Наполеон Бонапарт вопреки обещаниям так и не создал государство Великая Польша, а поляков использовал как пушечное мясо в своих европейских походах, но кажется история ничему не учит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что марш националистов состоялся в Варшаве.