Восстановлено движение между материковой частью России и Крымом: Севастополь и Симферополь приняли первые поезда

В этот понедельник по маршруту «Петербург — Севастополь» отправился поезд № 7 под названием «Таврия». Он стал первым пассажирским составом, который проделал путь по новому железнодорожному мосту через Керченский пролив. Это не просто поезд — это символ. Символ эпохи и новой истории страны.

С момента возвращения Крыма прошло чуть больше пяти лет. Полуостров изменился и стремительно развивается. Мы проложили туда автомобильную дорогу с самым длинным мостом в истории. Построили роскошный аэропорт в Симферополе. И вот восстановили железнодорожное сообщение. Теперь любой желающий за небольшие деньги может устроить себе комфортное путешествие на замечательное побережье Черного моря.

Самым первым по новому мосту проехал Владимир Путин. Часть пути он проделал в кабине машиниста, а затем пообщался с рабочими и инженерами, которые возводили и дорогу, и переправу. А уже чуть позже на торжественной церемонии открытия президент поблагодарил всех за самоотверженный труд.

«Но хочу вам сказать, что мы не запускаем его с начала, а восстанавливаем это движение. Потому что впервые это движение между Петербургом — а первый поезд будет „Петербург — Севастополь“ — было организовано 145 лет назад. И за всю историю Российского государства на протяжении последних лет прерывалось только три раза: во время Октябрьской революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014-м. Вы восстановили это. Восстановили, правда, по-другому, но надежному, крепкому маршруту», — подчеркнул президент России.

Но нельзя не отметить — волновались почти все. Потому что момент действительно исторический. Больше всех, судя по всему, волновался начальник поезда, на плечи которого легла большая ответственность — следить за тем, чтобы этот путь пассажиры «Таврии» проделали с комфортом и ни о чем не беспокоились. Так что первые километры пути поезд прошел без начальника.

И ему действительно пришлось догонять. Как позже нам рассказал сам начальник поезда, он был вынужден заскочить на ближайший «Сапсан» и присоединиться к своему составу уже в Твери. Представляю, сколько нервов он потратил в этот момент.

Но еще несколько слов о серьезном. Я бы хотел обратить внимание на слова президента — не запустили движение, а восстановили. Именно восстановили. Ведь это не мы в 2014-м устроили блокаду Крыма. И не мы перекрывали важные транспортные артерии.

Кстати, в Незалежной уже быстренько новое уголовное дело возбудили по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Нет, ну смешно же. В самом деле. Хотя кто на это уже обращает внимание?

После ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста снимаются все транспортные ограничения, а связь полуострова с материком становится еще крепче. И еще одна важная деталь. Мы снова доказали всему миру, что способны сооружать сложнейшие объекты, прокладывать дороги в кратчайшие сроки, работать в тяжелых условиях. В общем можем, если захотим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что движение поездов по Крымскому мосту станет более интенсивным к лету 2020-го.