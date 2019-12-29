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Глафиру Тарханову сравнили с «новогодней феей» в воздушном платье

, 14:08 | Карина Бернтгольц Фото 35

Звезда сериала «Измены» провела нежную фотосессию на фоне новогодних декораций.

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Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova

Российская актриса театра и кино Глафира Тарханова накануне Нового года провела фотосессию в утонченном образе. Звезда примерила воздушное платье нежно-лавандового цвета, собрала волосы в изысканную прическу, надела массивные серьги и принялась позировать перед фотографом.

Снимки были сделаны в студии с рождественскими декорациями. За спиной светской львицы открывался вид на украшенную елку, камин и венки, что в совокупности создавало новогоднюю атмосферу и антураж праздника.

Instagram @glafiratarhanova

Поклонники пришли в восторг от изысканного наряда Тархановой. Они отметили хорошо проработанную композицию фотографий, волшебный образ актрисы и профессионализм фотографа, который сумел передать всю красоту теледивы и праздничное убранство помещения через объектив камеры.

«Новогодняя фея!»

«Принцесса!»

«Ну, вот как можно быть такой?! Глафира, вы — просто чудесная, глаз не оторвать! С Наступающим Новым годом!»

«Какая божественная красота!» — восхищались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глафира Тарханова продемонстрировала экстравагантный образ.

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