Два ребенка погибли, один отравился угарным газом при пожаре в Иркутской области. По данным МЧС, в горящем доме находились только несовершеннолетние. Родители уехали провожать гостей.

Трагедия произошла в селе Хомутово под Иркутском. Огонь охватил жилой двухквартирный дом, возгорание распространилось на площади 48 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 30 человек и восемь единиц спецтехники. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировалась пятилетняя девочка.

В доме на кровати было обнаружено тело двухлетнего мальчика — ребенок погиб на месте происшествия. Его брат-близнец скончался в присутствии бригады скорой помощи. 12-летняя девочка госпитализирована после отравления угарным газом в легкой степени.

Причины происшествия устанавливаются. О других жертвах пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека стали жертвами пожара в общежитии в Ухте.