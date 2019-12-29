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Два ребенка погибли, один отравился угарным газом при пожаре в Иркутской области

, 9:13 | Ниса Мурзанаева 69

Скончались два двухлетних малыша. В горящем доме находились только дети, родители уехали провожать гостей.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein, imagebroker/ Michaela Begsteiger

Два ребенка погибли, один отравился угарным газом при пожаре в Иркутской области. По данным МЧС, в горящем доме находились только несовершеннолетние. Родители уехали провожать гостей.

Трагедия произошла в селе Хомутово под Иркутском. Огонь охватил жилой двухквартирный дом, возгорание распространилось на площади 48 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 30 человек и восемь единиц спецтехники. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировалась пятилетняя девочка.

В доме на кровати было обнаружено тело двухлетнего мальчика — ребенок погиб на месте происшествия. Его брат-близнец скончался в присутствии бригады скорой помощи. 12-летняя девочка госпитализирована после отравления угарным газом в легкой степени.

Причины происшествия устанавливаются. О других жертвах пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека стали жертвами пожара в общежитии в Ухте.

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