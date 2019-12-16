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Два человека стали жертвами пожара в общежитии в Ухте

, 18:09 | Алиса Маркова Видео 72

Возгорание произошло на верхних этажах здания.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, ВКонтакте @palitrauhta, @chto_govorit_ukhta

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате пожара, который произошел в пятиэтажном общежитии в Ухте республики Коми. По информации 5-tv.ru, возгорание произошло на верхних этажах здания на улице Набережная Нефтяников. Очевидцы сообщают, что спасаясь от огня, до прибытия пожарных из окна выпала девушка.

В 16.50 по местному времени сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение на площади 50 квадратных метров. Всего из строения были эвакуированы 30 человек. Два человека скончались, еще трое были госпитализированы в тяжелом состоянии, одному помощь медики оказали амбулаторно. К тушению пожара были привлечены 35 человек, также задействованы восемь единиц техники.

Обстоятельства и причины происшествия и состояние пострадавших уточняются.

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