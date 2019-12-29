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Мужчина, задушивший двухлетнего ребенка, разыскивается в Москве

, 12:21 | Ниса Мурзанаева 146

Правоохранителями возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Андрей Эрштрем, Алексей Майшев; www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger, Florian Bachmeier

Мужчина задушил двухлетнего ребенка в Москве. В настоящий момент злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении тела ребенка. В квартире в районе Восточного Измайлово была обнаружена мертвая двухлетняя девочка с гематомой на лбу. Мать малышки — 30-летняя женщина проживает по тому же адресу.

Судмедэксперты установили, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. Пока не установлено, каким именно способом убийца совершил злодеяние.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяный отец ведром избил восьмимесячного малыша в Бурятии.

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