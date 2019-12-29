Мужчина, задушивший двухлетнего ребенка, разыскивается в Москве

Мужчина задушил двухлетнего ребенка в Москве. В настоящий момент злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении тела ребенка. В квартире в районе Восточного Измайлово была обнаружена мертвая двухлетняя девочка с гематомой на лбу. Мать малышки — 30-летняя женщина проживает по тому же адресу.

Судмедэксперты установили, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. Пока не установлено, каким именно способом убийца совершил злодеяние.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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