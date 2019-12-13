Пьяный отец ведром избил восьмимесячного малыша в Бурятии

44-летний мужчина, проживающий в городе Улан-Удэ, подозревается в покушении на убийство ребенка. По словам матери восьмимесячного малыша, ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сыну несколько ударов по голове пластиковым ведром.

Мальчик был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу бригадой скорой помощи 10 декабря. У ребенка были диагностированы многочисленные повреждения головы. По факту происшествия Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК РФ по Республике Бурятия было возбуждено уголовное дело в соответствии с третьей частью 30-й статьи и пункта «в» второй части 105-й статьи УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

В ходе расследования удалось установить, мать и отец пострадавшего малыша злоупотребляли спиртными напитками. В связи с этим летом органы опеки изъяли мальчика из семьи и устроили в дом малютки, однако позже он был снова возвращен родителям.

В момент инцидента, по версии следствия, взрослые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил пластиковое ведро и стал наносить им удары по жене и ребенку, находившемуся у матери на руках, сообщается на сайте СК РФ.

После этого женщина выбежала с криками в коридор. Ей на помощь пришли соседи, которые тут же вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие на место врачи сразу отвезли ребенка в больницу.

Отец малыша задержан. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина убил жену и тещу на Кубани, а после ранил двухлетнюю дочь.