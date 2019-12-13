  1. Пятый канал
  4. Пьяный отец ведром избил восьмимесячного малыша в Бурятии

Пьяный отец ведром избил восьмимесячного малыша в Бурятии

, 1:24 | Карина Бернтгольц 87

В ходе допроса 44-летний мужчина признался в содеянном. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein

44-летний мужчина, проживающий в городе Улан-Удэ, подозревается в покушении на убийство ребенка. По словам матери восьмимесячного малыша, ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сыну несколько ударов по голове пластиковым ведром.

Мальчик был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу бригадой скорой помощи 10 декабря. У ребенка были диагностированы многочисленные повреждения головы. По факту происшествия Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК РФ по Республике Бурятия было возбуждено уголовное дело в соответствии с третьей частью 30-й статьи и пункта «в» второй части 105-й статьи УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

В ходе расследования удалось установить, мать и отец пострадавшего малыша злоупотребляли спиртными напитками. В связи с этим летом органы опеки изъяли мальчика из семьи и устроили в дом малютки, однако позже он был снова возвращен родителям.

В момент инцидента, по версии следствия, взрослые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил пластиковое ведро и стал наносить им удары по жене и ребенку, находившемуся у матери на руках, сообщается на сайте СК РФ.

После этого женщина выбежала с криками в коридор. Ей на помощь пришли соседи, которые тут же вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие на место врачи сразу отвезли ребенка в больницу.

Отец малыша задержан. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина убил жену и тещу на Кубани, а после ранил двухлетнюю дочь.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.23
-0.34 70.43
-0.03
ТОП-10 женских имен, обладательницы которых притягивают мужчин, как магнит

Последние новости

1:51
«Конец связи»: Диана Арбенина анонсировала премьеру «кодекса чести поэта»
1:24
Пьяный отец ведром избил восьмимесячного малыша в Бурятии
1:04
«Спасибо маме за меня»: Светлаков в день рождения показал семейную реликвию
0:44
Владимир Зеленский выступил за изменение условий Минских соглашений
0:32
Отказ от завтрака сокращает жизнь на много лет — мнение диетолога
0:17
Директор Ротару пояснил ее нежелание выступать в России на фоне критики

Сейчас читают

Обвиненную в совращении подростка модель Анну Лисовскую выпустили из СИЗО
Девочку-подростка похитили и изнасиловали на окраине Петербурга
Оригинальный и простой гарнир к новогоднему столу: картофель со свеклой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]