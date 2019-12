Канада извинилась за поведение капитана молодежной сборной по хоккею во время гимна РФ

Капитан канадской молодежной сборной по хоккею Баррет Хейтон и Федерация хоккея Канады извинились перед российскими игроками и болельщиками за неуважительное поведение во время исполнения гимна России. Накануне после матча молодежного чемпионата мира, который российская сборная выиграла со счетом 0:6 Хейтон не снял шлем, когда исполнялся гимн команды-победительницы. В ответ российские хоккеисты не стали пожимать руку лидеру канадцев.

«Я извиняюсь за то, что не снял шлем под гимн России после сегодняшней игры. Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам. Будучи лидером в этой команде, я пытался проанализировать игру и оценить, как мы можем перегруппироваться. Я был потерян в тот момент. Сегодня вечером русские сыграли великолепную игру, и мои действия не должны были быть неуважительными», — сказал Баррет Хейтон.

В свою очередь Федерация хоккея Канады опубликовала в Twitter заявление, в котором подчеркивается, что она «с огромным уважением относится к Федерации хоккея России, ее игрокам, тренерам, руководству и болельщикам».

«Сборная Канады приносит извинения IIFH (Международной федерации хоккея), ФХР и всем канадцам за данный инцидент», — говорится в заявлении.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it 😬