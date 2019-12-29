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Канада извинилась за поведение капитана молодежной сборной по хоккею во время гимна РФ

, 13:46 | Светлана Александрова Видео 71

Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения гимна России после матча хоккейного чемпионата мира среди юниоров, который выиграли россияне.

Фото: Twitter @HockeyCanada

Капитан канадской молодежной сборной по хоккею Баррет Хейтон и Федерация хоккея Канады извинились перед российскими игроками и болельщиками за неуважительное поведение во время исполнения гимна России. Накануне после матча молодежного чемпионата мира, который российская сборная выиграла со счетом 0:6 Хейтон не снял шлем, когда исполнялся гимн команды-победительницы. В ответ российские хоккеисты не стали пожимать руку лидеру канадцев.

«Я извиняюсь за то, что не снял шлем под гимн России после сегодняшней игры. Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам. Будучи лидером в этой команде, я пытался проанализировать игру и оценить, как мы можем перегруппироваться. Я был потерян в тот момент. Сегодня вечером русские сыграли великолепную игру, и мои действия не должны были быть неуважительными», — сказал Баррет Хейтон.

twitter @ HockeyCanada

В свою очередь Федерация хоккея Канады опубликовала в Twitter заявление, в котором подчеркивается, что она «с огромным уважением относится к Федерации хоккея России, ее игрокам, тренерам, руководству и болельщикам».

«Сборная Канады приносит извинения IIFH (Международной федерации хоккея), ФХР и всем канадцам за данный инцидент», — говорится в заявлении.

Ранее, как писал 5-tv.ru, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, комментируя победу российской молодежки над канадскими сверстниками, констатировал, что наши спортсмены сделали правильные выводы из поражения в матче со сборной Чехии.

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