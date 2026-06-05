Сборная России по футболу разгромила Буркина-Фасо в Волгорграде

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 40 0

Встреча прошла при 41 тысяче зрителей.

Россия — Буркина-Фасо футбол счет матча итог

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Буркина-Фасо в товарищеском матче в Волгограде. Встреча завершилась со счетом 3:0, на стадионе присутствовал 41 058 зрителей.

Голами отметились Лечи Садулаев (14-я минута), Алексей Миранчук с передачи брата-близнеца Антона (20-я) и Илья Вахания (73-я). На 42-й минуте гости остались в меньшинстве после прямой красной карточки Мохамеду Уэдраого.

В составе сборной дебютировали 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов и 18-летний защитник ЦСКА Кирилл Данилов. Ибрагимов стал третьим самым молодым дебютантом в истории национальной команды, уступив лишь Игорю Акинфееву (18 лет 20 дней) и Сергею Пиняеву (18 лет 15 дней).

Алексей Миранчук вышел на поле с капитанской повязкой. На ней был изображен волгоградский памятник «Родина-мать зовет!», а также присутствовала надпись «Год единства народов России» и цифра 2026. Матч открыл гимн России в исполнении сводного детского хора Волгограда.

9 июня в Калининграде команда Валерия Карпина проведет еще один товарищеский матч — против сборной Тринидада и Тобаго. 28 мая россияне уступили египтянам в гостях (0:1).

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