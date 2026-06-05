Опасно для жизни: какое масло для жарки вызывает рак

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

Однако если альтернативы нет, есть способы минимизировать вред.

Почему опасно жарить еду на сливочном масле

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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Гастроэнтеролог Вялов: жарка еды на сливочном масле может привести к раку

Использование сливочного масла для жарки опасно для здоровья. Об этом заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, при длительном нагревании насыщенные жиры в составе масла превращаются в канцерогены. При этом чем дольше продукт находится на сковороде, тем больше в нем скапливается опасных соединений, которые повышают риск развития рака.

Чтобы минимизировать вред, Сергей Вялов советует выбирать для приготовления пищи растительные масла с высокой температурой дымления. Если же еду приходится жарить на сливочном масле, необходимо максимально сократить время термической обработки продуктов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что увлечение сладкими напитками и мороженым может привести к повреждению зубной эмали и проблемам с желудочно-кишечным трактом, особенно летом. Долгое воздействие сахара на зубы способствует развитию кариеса, так как бактерии выделяют кислоту, вымывающую минералы из эмали. Даже напитки без сахара опасны из-за содержащихся в них кислот, которые размягчают эмаль. Летняя жара ухудшает ситуацию, снижая уровень слюны, которая защищает зубы.

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