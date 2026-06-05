Цирковые фестивали и пушкинские вечера: куда сходить в первые выходные июня

В Москве 5–7 июня пройдет всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2026»

Первые июньские выходные в столице обещают быть особенно насыщенными. Москвичей и гостей города ждут цирковые шоу, музыкальные постановки, литературные вечера и выставочные проекты на городских площадках. Об этом сообщил портал mos.ru.

Одним из ключевых событий станет Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2026», который уже стартовал в Большом московском цирке на проспекте Вернадского и продлится до 7 июня. Форум давно считается одним из крупнейших в мире циркового искусства и объединяет артистов разных жанров — от акробатов и жонглеров до воздушных гимнастов, клоунов и дрессировщиков.

Победителей определят сразу три жюри — профессионалы, представители медиа и зрители. Главные награды фестиваля — «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый идол». С 2013 года участие в проекте приняли более 1900 артистов из 50 стран.

Отдельное место в афише занимает семейный спектакль Театра кошек Куклачева «Я — клоун, или КОТОстройка». Постановка посвящена легендам клоунады — Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и Гроку. В рамках шоу Дмитрий Куклачев соединяет цирковое искусство с театральной историей и выступлениями кошек, а перед началом зрителям предлагают экскурсию по театру и его необычным пространствам.

Юных зрителей и родителей ждет музыкальный спектакль Театра Терезы Дуровой «Бу-ра-ти-но!». Режиссер переносит классический сюжет в атмосферу венецианского карнавала.

Любителям академической музыки подойдет концерт «Тайны старых мастеров» в рамках цикла «Орган в Царицыне», который пройдет 6 июня в музее-заповеднике «Царицыно». В программе — произведения Баха, Букстехуде и других композиторов в исполнении Владимира Королевского.

В концертном зале «Зарядье» 6–7 июня покажут оперу Вагнера «Лоэнгрин», открывающую летний музыкальный фестиваль. В постановке участвуют ведущие солисты и молодые исполнители, отобранные в рамках проекта «ОпераКолл».

Шестого июня в Москве также отметят Пушкинский день: Государственный музей А. С. Пушкина откроет бесплатный доступ к экспозициям на Арбате, а в Кусково пройдет музыкально-поэтический вечер «„Я стал доступен утешенью“. Посвящение Александру Пушкину» в исполнении Московского синодального хора.

Тем, кто предпочитает драму, подойдет спектакль «Свадьба» в театре «У Никитских ворот» по рассказу Зощенко — с гротеском, юмором и атмосферой эпохи 1920–1930-х годов.

Завершает афишу выставка «Историал. Коллекция» в парке «Зарядье», где представлены гиперреалистичные скульптурные образы исторических и культурных деятелей России — от Пушкина до Гагарина и современных персоналий.

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