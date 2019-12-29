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«Такую Снегурочку все хотят»: Семенович опубликовала «горячее» фото

, 14:43 | Мия Субботина Фото 815

Артистка рассказала подписчикам, что сейчас в поисках подарков для близких.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Певица Анна Семенович позаигрывала с подписчиками в сексуальном образе. В кадре бывшая солистка группы «Блестящие» в новогоднем колпаке позирует полностью обнаженной, прикрыв тело подарочной коробкой. Кадром поп-исполнительница поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня открыла ленту и новогоднее настроение меня захватило. Все готовятся к празднику и это чудесно, мы все в одном ритме ждем 31 число. Я сегодня поеду за подарками (раньше не успела), мой мозг активно пытается понять, что и кому покупать, но пока безуспешно», — посетовала знаменитость.

Instagram @ann_semenovich

Пикантный снимок привлек внимание мужской аудитории, которая окрестила звезду Снегурочкой. Как выяснилось, многие бы не отказались от такой сказочной красавицы. Но, судя по всему, сердце Ани занято — она в поисках подарка для своей второй половинки. Влюбленным поклонникам остается лишь осыпать любимицу комплиментами в комментариях.

«Снегурочка супер, все такую хотят»;

«Красивые ножки!!!»;

«Самая красивая снегурочка!!!»;

«Ань, шикарное фото. Вы ходячая открытка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович показала подписчикам фрагмент нового хита.

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