«Такую Снегурочку все хотят»: Семенович опубликовала «горячее» фото

Певица Анна Семенович позаигрывала с подписчиками в сексуальном образе. В кадре бывшая солистка группы «Блестящие» в новогоднем колпаке позирует полностью обнаженной, прикрыв тело подарочной коробкой. Кадром поп-исполнительница поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Пикантный снимок привлек внимание мужской аудитории, которая окрестила звезду Снегурочкой. Как выяснилось, многие бы не отказались от такой сказочной красавицы. Но, судя по всему, сердце Ани занято — она в поисках подарка для своей второй половинки. Влюбленным поклонникам остается лишь осыпать любимицу комплиментами в комментариях.
«Снегурочка супер, все такую хотят»;
«Красивые ножки!!!»;
«Самая красивая снегурочка!!!»;
«Ань, шикарное фото. Вы ходячая открытка», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович показала подписчикам фрагмент нового хита.